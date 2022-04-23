Мобильные операторы поставили ультиматум бизнесу в России

«Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, предупреждая, что в случае отказа начнут закрывать салоны. По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это [снижение ставок], поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тысяч точек», — пишет «Коммерсант».