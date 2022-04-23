Тиньков захотел продать долю в группе «Тинькофф»

Бизнесмен Олег Тиньков планирует продать свою долю в группе «Тинькофф». Причиной этого стали ограничительные меры со стороны Великобритании, негативный резонанс в обществе после его высказываний против спецоперации (СВО), а также смена названия банка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что в настоящее время ему принадлежит оформленная на семейный траст 35-процентная доля в TCS Group. В группу входят Тинькофф банк, «Тинькофф страхование» и другие активы.

«Тиньков действительно сейчас ведет переговоры о продаже своей доли в TCS Group. Он хочет полностью выйти из российских активов», - сообщил источник.

По словам источника, процесс продажи начался задолго до начала военной операции и введения западными странами многочисленных санкций против России.

РБК напоминает, что Олег Тиньков резко раскритиковал СВО. Он заявил, что «на Украине погибают невинные люди», а у текущих военных действий нет «ни одного бенефициара». Он попросил «коллективный Запад» предоставить «[президенту РФ Владимиру] Путину ясную возможность спасти лицо и остановить это побоище».