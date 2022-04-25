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49 минут назад

Маск может начать покупку Twitter уже в апреле

Sostav.ruиещё 3

Акционеры Twitter решили изучить предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска о приобретении компании. Сейчас они проводят оценку её стоимости, чтобы оценить выгоду от сделки с Маском, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Twitter рассмотрит предложение Маска о покупке компании
Фото: ReutersReuters

По информации собеседника издания, $ 46,5 млрд, которые Маск готов заплатить, показались владельцам компании выгодным предложением. Так, определиться с продажей могут уже на этой неделе после выхода финансовой отчетности за первый квартал. Если сделка всё же не состоится, Twitter планирует в качестве дополнительного условия потребовать от миллиардера компенсации расходов.

Кроме того, по словам источников, на прошлой неделе Маск уже встретился с несколькими акционерами компании, чтобы объяснить им преимущества своего предложения. Некоторые из них заинтересовались планами бизнесмена.

В середине марта Маск уже купил пакет акций Twitter в 9,2%. Он сообщил, что целью покупки социальной сети являются не коммерческие интересы, а желание создать собственную социальную сеть, где свободе слова уделяется большое значение. Половину средств на дальнейшую покупку Twitter Маску согласились предоставить банки, часть сделки будет оплачена из собственных средств.

Компании,
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