Российские пользователи подали иск к Netflix

Российские пользователи подали иск к стриминговому сервису Netflix с требованием восстановить доступ к подписке и контенту. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на картотеку Хамовнического суда Москвы и юристов сервиса Destra Legal, который представляет интересы заявителей. Это уже второй иск к Netflix, в первом истцы потребовали от сервиса 60 млн рублей. Ответчиком в иске указана российская компания «Развлекательный онлайн-сервис», оператор сервиса в РФ. Пользователи хотят получить компенсацию морального вреда, сумма пока не называется. Руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник отметила, что по договору право расторгнуть подписку есть только у самого пользователя, но не у Netflix. В иске также указывается, что сервис должен был уведомить пользователей об изменениях соглашения минимум за 30 дней. Netflix же сообщил о прекращении работы без соблюдения этого срока. В Destra Legal уточнили, что коллективный иск подписали 20 российских пользователей сервиса Netflix, в дальнейшем к нему может присоединиться любой желающий. В «Национальной медиа группе» (владелец «Развлекательного онлайн-сервиса») не стали комментировать ни условия сотрудничества с Netflix, ни поданные иски. Александр Журавлев, партнер юридической компании ЭБР, отметил, что суд может обязать ответчика возобновить подписку, но если у компании нет права на контент Netflix и доступа к платформе, решение суда исполнить не получится. О первом иске к Netflix стало известно 13 апреля. За уход компании с рынка россияне потребовали 60 млн рублей в качестве компенсации. Netflix 7 апреля решил перестать показывать россиянам кино и сериалы из-за спецоперации на Украине. Решение уйти с российского рынка лишило сервис 700 000 пользователей. Кроме того, сервис за последний квартал потерял более 200 000 подписчиков. СМИ указывали, что Netflix сообщил о потерях клиентов впервые за 10 лет. После этой новости акции компании упали на 25%. Фото: Pexels, Pexels License