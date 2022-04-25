СМИ: банки в России выпустят карты UnionPay к осени

Российские банки готовятся к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Они планируют перейти к активной фазе к осени, сообщают «Известия».

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«Абсолют Банк» намерен начать эмиссию в III квартале этого года. Следующим этапом будет выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР». Выпускать UnionPay будут и Росбанк, «Ак Барс Банк» и банк «Хоум Кредит». Отмечается, что процесс согласования еще не завершился.

В настоящее время карты данной системы оформляются в 10 российских банках, среди которых РСХБ, ГПБ, «Зенит», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье», Почта Банк, «Солидарность» и банк «Санкт-Петербург».

Рассмотрение заявок на выпуск карт от российских банков может занять два—три месяца. По словам специалистов, китайская платежная система может задержать одобрение заявок российских кредитных организаций на выпуск карт в связи с опасениями вторичных санкций Запада.

Ранее пять источников РБК в крупных банках сообщили, что российские кредитные организации, которые попали под блокирующие санкции западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, поскольку платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.