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42 минуты назад

СМИ: банки в России выпустят карты UnionPay к осени

Лера Букина

Российские банки готовятся к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Они планируют перейти к активной фазе к осени, сообщают «Известия».

СМИ: банки в России выпустят карты UnionPay к осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Абсолют Банк» намерен начать эмиссию в III квартале этого года. Следующим этапом будет выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР». Выпускать UnionPay будут и Росбанк, «Ак Барс Банк» и банк «Хоум Кредит». Отмечается, что процесс согласования еще не завершился.

В настоящее время карты данной системы оформляются в 10 российских банках, среди которых РСХБ, ГПБ, «Зенит», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье», Почта Банк, «Солидарность» и банк «Санкт-Петербург».

Рассмотрение заявок на выпуск карт от российских банков может занять два—три месяца. По словам специалистов, китайская платежная система может задержать одобрение заявок российских кредитных организаций на выпуск карт в связи с опасениями вторичных санкций Запада.

Ранее пять источников РБК в крупных банках сообщили, что российские кредитные организации, которые попали под блокирующие санкции западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, поскольку платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Китайская UnionPay отказалась сотрудничать с российскими банками

Также стало известно, что россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay в связи с ограничениями. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете.

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