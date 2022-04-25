Российские отели отказались оплачивать услуги Booking

Российские отели потребовали от сервиса Booking аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль. Кроме того, компании требуют передать им все данные о гостях, сообщают «Известия».

Соответствующие письма за подписью Российской гостиничной ассоциации и Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья были адресованы гендиректору Booking Гленну Фогелю. В организациях считают, что системе интернет-бронирования следовало предупредить их о сворачивании бизнеса за две недели.

В личном кабинете российских компаний на Booking хранилась информация о клиентах за 20 лет работы, указала председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова. Сервис принял решение отключить отели от своей системы, а также заблокировать работу кабинета, отметила она.

«Компании остались без данных о гостях», — заявила Воинова.

По данным Лиги, выручка гостиниц в марте сократилась на 50%, а заполняемость находилась на уровне 10%. По мнению эксперта, аннулирование платы за февраль российский бизнес - справедливая мера, поскольку речь идет о крупных суммах. Отели выплачивали сервису 20% от оборота, что в среднем составляло от 300 до 500 тыс. рублей в месяц. При этом сервис был фактически монополистом на рынке гостиничных услуг.