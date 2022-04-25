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1 час назад

Российские отели отказались оплачивать услуги Booking

Лера Букина

Российские отели потребовали от сервиса Booking аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль. Кроме того, компании требуют передать им все данные о гостях, сообщают «Известия».

Соответствующие письма за подписью Российской гостиничной ассоциации и Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья были адресованы гендиректору Booking Гленну Фогелю. В организациях считают, что системе интернет-бронирования следовало предупредить их о сворачивании бизнеса за две недели.

В личном кабинете российских компаний на Booking хранилась информация о клиентах за 20 лет работы, указала председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова. Сервис принял решение отключить отели от своей системы, а также заблокировать работу кабинета, отметила она.

«Компании остались без данных о гостях», — заявила Воинова.

По данным Лиги, выручка гостиниц в марте сократилась на 50%, а заполняемость находилась на уровне 10%. По мнению эксперта, аннулирование платы за февраль российский бизнес - справедливая мера, поскольку речь идет о крупных суммах. Отели выплачивали сервису 20% от оборота, что в среднем составляло от 300 до 500 тыс. рублей в месяц. При этом сервис был фактически монополистом на рынке гостиничных услуг.

В России после ухода Booking.com обостряется конкуренция в сфере бронирования путешествий

Ранее компания Booking уплатила штраф в 1,3 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства в августе 2021 года. Эти средства уже поступили в бюджет России.

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