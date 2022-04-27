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1 час назад

Составлен список брендов для возвращения в Россию «с черного хода»

Lenta.ruиещё 4

Минпромторг составил список брендов, которые могут поставляться и продаваться на территории России без разрешения правообладателей, и внес в него более 200 компаний, перечень растет, заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, пишет «Прайм».

Составлен список брендов для возвращения в Россию
Фото: ТАССТАСС

Вместо аккредитованного поставщика товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, товары будут попадать в страну через альтернативные каналы. По словам юриста, с «черного хода» в Россию могут вернуться производители компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Он допустил, что в список могут внести автоконцерны.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — подчеркнул юрист.

Ранее в Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в России объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торговыми центрами до 70 процентов выручки.

Компании,Павел Уткин,Минпромторг,
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