Составлен список брендов для возвращения в Россию

Минпромторг составил список брендов, которые могут поставляться и продаваться на территории России без разрешения правообладателей, и внес в него более 200 компаний, перечень растет, заявил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, пишет «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Вместо аккредитованного поставщика товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, товары будут попадать в страну через альтернативные каналы. По словам юриста, с «черного хода» в Россию могут вернуться производители компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Он допустил, что в список могут внести автоконцерны.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — подчеркнул юрист.