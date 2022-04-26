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2 часа назад

В Японии предрекли нехватку моряков из-за антироссийских санкций

Вероника Полынина

Международные морские перевозчики могут столкнуться с нехваткой моряков из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в отрасли. Перевод статьи приводит ТАСС.

В Японии предрекли нехватку моряков из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На российских моряков приходилось примерно 10% персонала международных грузовых и пассажирских перевозчиков, на украинцев – около 4%. Международные судоходные компании охотно набирали россиян и украинцев, так как они соглашались на более низкие зарплаты.

Из-за ограничений полетов россиянам стало сложнее добираться до портов в другой части света, а ограничения на межбанковские переводы затрудняет выплату зарплат персоналу из РФ. Перевозчики уже начали сталкиваться со срывом системы замены экипажей, которая как правило осуществляется на судах раз в несколько месяцев.

Из-за этого международные компании «все более сдержанно» относятся к найму российских моряков, отмечает издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта.

Компании,
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