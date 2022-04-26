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59 минут назад

"Магнит" открыл первый зарубежный магазин косметики

ТАСС

Российский ретейлер "Магнит" открыл в Узбекистане первый зарубежный магазин "Магнит косметик", передает корреспондент ТАСС.

«Магнит» открыл первый зарубежный магазин косметики
Фото: ТАССТАСС

В ближайшие дни сеть намерена открыть еще несколько магазинов в стране, сообщил участвовавший в церемонии открытия глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, до трети продающихся в магазинах товаров придется на российскую продукцию. Изначально в магазинах будут представлены 15 брендов узбекских производителей бытовой химии, средств гигиены, текстиля и других товаров, в дальнейшем локальный ассортимент будет расти, уточнили в Минпромторге РФ.

"В ближайшее время розничная сеть запустит еще несколько торговых точек, где на полках будет представлено до 30% продукции российского производства", - отметил Мантуров.

В магазинах сети будет представлена декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, бытовая химия, средства гигиены, продукция для детей, дома и животных.

Ранее президент и генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг говорил, что компания весной откроет в Узбекистане первые три магазина косметики. Он отмечал, что в этой стране в "Магнит косметик" будут поставляться товары тех же поставщиков, что и в магазинах сети в России.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. На 31 декабря 2021 г. сеть "Магнит" насчитывала более 26 тыс. магазинов, расположенных в 3 тыс. 898 населенных пунктах Российской Федерации, в том числе 6,9 тыс. магазинов "Магнит косметик".

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