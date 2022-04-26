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1 час назад

«МТС» отложил продажу сотовых вышек на неопределенный срок

Лера Букина

Сотовый оператор »МТС» принял решение отложить продажу башенного бизнеса на неопределенный срок из-за отсутствия потенциальных покупателей на фоне спецоперации на Украине и тяжелой экономической ситуации в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

«МТС» отложил продажу сотовых вышек на неопределенный срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне ухудшения экономической ситуации из-за спецоперации на Украине сейчас просто никто на рынке не может купить портфель МТС», — подчеркнул один из собеседников издания.

По словам другого источника, ближе всего к покупке компании была Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина. Ожидалось, что сделку закроют в мае 2022 года. Однако переговоров в настоящее время компания больше не ведет.

Один из собеседников газеты указал на появление проблем у независимых участников башенного рынка. Это обусловлено тем, что операторы сотовой связи прекратили инвестиции в развитие сетей в виду дефицита оборудования из-за санкций.

В «МТС» сообщили, что все еще ведут диалог с потенциальными инвесторами и видят интерес к активу компании. Там также продолжают рассматривать различные сценарии по продаже башенного бизнеса.

В середине ноября президент МТС Вячеслав Николаев заявил, что МТС планирует продать свои вышки сотовой связи независимому оператору в первой половине 2022 года. На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС может быть оценен в 90–100 млрд рублей.

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