«МТС» отложил продажу сотовых вышек на неопределенный срок

Сотовый оператор »МТС» принял решение отложить продажу башенного бизнеса на неопределенный срок из-за отсутствия потенциальных покупателей на фоне спецоперации на Украине и тяжелой экономической ситуации в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

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«На фоне ухудшения экономической ситуации из-за спецоперации на Украине сейчас просто никто на рынке не может купить портфель МТС», — подчеркнул один из собеседников издания.

По словам другого источника, ближе всего к покупке компании была Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина. Ожидалось, что сделку закроют в мае 2022 года. Однако переговоров в настоящее время компания больше не ведет.

Один из собеседников газеты указал на появление проблем у независимых участников башенного рынка. Это обусловлено тем, что операторы сотовой связи прекратили инвестиции в развитие сетей в виду дефицита оборудования из-за санкций.

В «МТС» сообщили, что все еще ведут диалог с потенциальными инвесторами и видят интерес к активу компании. Там также продолжают рассматривать различные сценарии по продаже башенного бизнеса.