Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Компания Warner Bros. захотела вернуться в Россию

Лера Букина

Компания Warner Bros. изъявила желание вернуться на российский рынок. Об этом сообщает Deadline.

Компания Warner Bros. захотела вернуться в Россию
Фото: ReutersReuters

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс рассчитывает на то, что концерн вернется в Россию, поскольку данный рынок ежегодно составляет около 5% международных кассовых сборов. Однако им не были названы условия, при которых проекты студии снова будут показывать в стране.

«Я не знаю, это прекращение огня и вывод войск? Я не знаю на данный момент», — подчеркнул Криппс.

Он отметил, что за последние пару лет кинокомпании привыкли к условиям неопределенности, ведь на фоне пандемии власти разных стран были вынуждены закрыть на определенный срок кинотеатры.

Ранее в начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В числе тех, кто приостановил поставку картин в российские кинотеатры, - The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. приняла решение отменить выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Сегодня стало известно, что сеть OBI собирается возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников.

Компании,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители