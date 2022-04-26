Компания Warner Bros. захотела вернуться в Россию

Компания Warner Bros. изъявила желание вернуться на российский рынок. Об этом сообщает Deadline.

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Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс рассчитывает на то, что концерн вернется в Россию, поскольку данный рынок ежегодно составляет около 5% международных кассовых сборов. Однако им не были названы условия, при которых проекты студии снова будут показывать в стране.

«Я не знаю, это прекращение огня и вывод войск? Я не знаю на данный момент», — подчеркнул Криппс.

Он отметил, что за последние пару лет кинокомпании привыкли к условиям неопределенности, ведь на фоне пандемии власти разных стран были вынуждены закрыть на определенный срок кинотеатры.

Ранее в начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В числе тех, кто приостановил поставку картин в российские кинотеатры, - The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. приняла решение отменить выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.