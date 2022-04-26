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1 час назад

Volkswagen отзывает в России свыше 75 тыс. седанов Polo

ТАСС

"Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Volkswagen в России, отзывает 75 тыс. 396 седанов Polo, реализованных в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Volkswagen отзывает в России свыше 75 тыс. седанов Polo
Фото: EPAEPA

Транспортные средства отзываются из-за неисправности в работе мобильных онлайн-служб. На седанах, попадающих в программу отзыва, будет обновлено программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока, отмечается в сообщении федерального агентства.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, попадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.

Компании,Росстандарт,
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