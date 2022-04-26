Volkswagen отзывает в России свыше 75 тыс. седанов Polo

"Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Volkswagen в России, отзывает 75 тыс. 396 седанов Polo, реализованных в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Фото: EPA EPA

Транспортные средства отзываются из-за неисправности в работе мобильных онлайн-служб. На седанах, попадающих в программу отзыва, будет обновлено программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока, отмечается в сообщении федерального агентства.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.