В «Газпроме» прояснили ситуацию с поставками газа в Польшу

«Газпром» опроверг сообщение, что поставки газа в Польшу уже приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

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В организации отметили, что сегодня, 26 апреля, Польша обязана заплатить за поставки газа РФ в соответствии с новым порядком платежей в рублях.

Напомним, что ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию им якобы неофициально подтвердили как правительственные источники, так и представители польского концерна PGNiG.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.