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1 час назад

В «Газпроме» прояснили ситуацию с поставками газа в Польшу

Никита Бородкин

«Газпром» опроверг сообщение, что поставки газа в Польшу уже приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

В «Газпроме» прояснили ситуацию с поставками газа в Польшу
Фото: ТАССТАСС

В организации отметили, что сегодня, 26 апреля, Польша обязана заплатить за поставки газа РФ в соответствии с новым порядком платежей в рублях.

Напомним, что ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию им якобы неофициально подтвердили как правительственные источники, так и представители польского концерна PGNiG.

Россия остановила поставки газа в Польшу после отказа платить рублями

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Сегодня, 26 апреля, представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не будет платить за газ в рублях.

Компании,Петр Наимский,Владимир Путин,Газпром,
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