«Истек срок расчетов за газ в рублях»

26 апреля польское издание Onet сообщило о приостановке поставок российского газа в Польшу. Местные СМИ также отмечают, что польской стороне пока не назвали причины такого решения. Ранее во вторник МВД Польши ввело санкции против «Газпрома», которому принадлежат 48% акций польской компании-совладельца газопровода «Ямал-Европа». А полпред правительства Польши Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях, как того требует Москва. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Россия 26 апреля приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, утверждает портал Onet со ссылкой на источники. По его информации, в министерстве климата республики собрана кризисная группа.
"Со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин. Официальные объявления по этому поводу должны быть обнародованы сегодня", - говорится в публикации.
В правительстве Польши и в "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNiG) изданию неофициально подтвердили информацию о приостановке поставок газа.
"Мы учитываем различные сценарии и готовы к ним", - указали представители предприятия.
"Известно, что в минувшую пятницу истек срок расчетов за газ в валюте РФ", - пишет Onet.
При этом соглашение PGNiG с "Газпромом" (ямальский контракт - "Газета.Ru") истекает в конце 2022 года.
В "Газпроме" не подтвердили информацию о том, что поставки российского газа в Польшу уже остановлены - ТАСС приводит слова официального представителя холдинга Сергея Куприянова. При этом "Газпром" подчеркивает, что "сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".
В свою очередь, PGNIG заявила, что с 27 апреля поставки российского газа в Польшу "будут прекращены из-за несоблюдения условий оплаты".
В конце марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предписывающий иностранным подрядчикам "Газпрома" из так называемых "враждебных стран" платить за российский газ только в рублях, напоминает польский сайт.
"Согласно полученному письму, за газ им пришлось платить в рублях под угрозой "перекрыть кран". Большинство стран Евросоюза, включая Польшу и Германию, не согласились с этим диктатом", - отмечается в статье.
PGNiG и газотранспортный оператор Gaz-System сообщили 22 апреля, что поставки газа польским потребителям до сих пор осуществлялись в соответствии с заказами. Отмечалось также, что в связи с угрозой приостановки поставок российского газа PGNiG ситуация находится на постоянном мониторинге.
"Мы учитываем различные сценарии и к ним готовы. Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с разных направлений через газотранспортную инфраструктуру "Газ-Систем", которая последовательно развивается несколько лет", - подчеркнули в компании.
Полпред правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский уже в 2022 году заявлял, что Варшава готова стать полностью независимой от поставок российского газа в Польшу.
"Работы, проводившиеся с этой целью в течение шести лет, завершаются в этом году в соответствии с графиком и без задержек", - проинформировал он в своем выступлении на Европейском экономическом конгрессе. - В этом году в октябре будет введен в эксплуатацию газопровод, который соединит нас с Норвегией. На первом этапе был расширен газовый терминал. Он может принимать 6,3 млрд куб. м. газа в год. Газопровод из Норвегии - 10 млрд куб. м".
Наимский заявил, что если решение стать независимым от российского газа будет окончательно принято, то Польша "сможет перекрыть эти поставки в любой момент".
"Мы проводим стратегию диверсификации организованно", - пояснил он, отметив, что Европа пока "не готова резко менять направления поставок".
По словам Наимского, польские власти не намерены соглашаться на требование российской стороны об оплате газа из РФ в рублях.
"Мы не заплатим", - заявил он 26 апреля. - Рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы. Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок".
При этом сроки платежей за поставки газа в апреле могут варьироваться в разных контрактах, но в целом период оплаты начался в середине этого месяца. Еврокомиссия ранее направила странам Евросоюза письмо, в котором объяснила, что европейские компании при соблюдении некоторых условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.
Одной из возможных схем оплаты стало открытие счетов в долларах или евро в российском банке. На этот счет европейская компания-получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Схема исключает возможность блокирования западными странами оплаты за российский газ, пишет Reuters.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны, принимая решение об оплате российского газа в рублях, "будут ориентироваться на позицию Еврокомиссии".
Однако, как стало известно сегодня, МВД республики ввело санкции против "Газпрома", которому принадлежат 48% акций польской компании-совладельца газопровода "Ямал-Европа". Добавим, что на этом фоне цены на газ в Европе приблизились к $1095 за 1 тыс. куб. м. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, котировки растут более чем на 6%.