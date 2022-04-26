В Delivery Club прокомментировали сообщения о забастовке курьеров

Информация о забастовке курьеров Delivery Club в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Ранее появилась информация, что курьерам сервиса снизили базовую плату за выполненные заказы со 120 до 90 рублей. Из-за этого часть сотрудников вышли на забастовку. В компании заверили, что не уменьшали тариф для сотрудников, а изменили его структуру.

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Как пояснили в Delivery Club, прежний тариф состоял из оплаты за доставку заказа и пройденное до клиента расстояние. Теперь оплата складывается из трёх частей — в неё добавили оплату за пройденное расстояние до ресторана.

Нововведения компания объяснила мерами по «минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров».

Там обратили внимание, что курьеры «будут больше зарабатывать при доставке на расстояния, которые теперь будут доминировать в общей массе заказов».

Сами курьеры требуют вернуть старые тарифы, поскольку средний заработок в результате реформы, по их данным, снизился на 20%. Об этом говорится в сообщении в группе «Профсоюз Курьер» во «ВКонтакте».

«В некоторых, крайне редких случаях новая схема позволяет заработать больше. Но наиболее важная и надёжная часть заработка сократилась, что и возмутило курьеров», — сказано в посте.

25 апреля в паблике сообщили, что около 30 работников курьерской службы в Москве объявили забастовку и «вышли к офису Delivery Club против понижения оплаты за выполненный заказ». Нескольких активистов задержали полицейские, добавили в группе.