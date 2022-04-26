McDonald’s уличили в лицемерии

Маркетолог Игорь Качалов заявил о лицемерии McDonald’s, который приостановил свою работу в России. Как сообщает «Абзац», компания «врет и не краснеет», когда заявляет, что экономические условия не позволяют работать в стране.
Ранее жители Москвы обратили внимание, что в некоторых ресторанах сети моют окна и делают косметический ремонт. При этом в PR-службе бренда заявили, что о возвращении в страну речи пока не идет из-за экономических условий.
«Вам не кажется, что нам, строго говоря, врут в глаза и не краснеют? А что, Burger King перестал делать бургеры? А что, KFC перестал делать бургеры? Нет! Все основные конкуренты McDonald’s продолжают делать бургеры в России. Логистика и другие экономические условия не мешают делать булочки дальше», — заявил Качалов.
Эксперт отметил, что надеяться на возвращение брендов в Россию не стоит, а властям стоит принять закон о введении внешнего управления ушедших из страны компании. По мнению Качалова, это позволит сохранить рабочие места и налоговые поступления в бюджет.