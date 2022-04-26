McDonald’s уличили в лицемерии

«Вам не кажется, что нам, строго говоря, врут в глаза и не краснеют? А что, Burger King перестал делать бургеры? А что, KFC перестал делать бургеры? Нет! Все основные конкуренты McDonald’s продолжают делать бургеры в России. Логистика и другие экономические условия не мешают делать булочки дальше», — заявил Качалов.