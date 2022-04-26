"Газпром" предупредил Болгарию прекращении поставок газа

"После проведенного анализа со стороны государственной компании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны", - говорится в сообщении.