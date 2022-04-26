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1 час назад

Минэнерго Болгарии заявило, что "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа

ТАСС

"Газпром" сообщил во вторник болгарской компании "Булгаргаз", что прекратит поставки сжиженного природного газа, начиная с 27 апреля. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Болгарии.

"Газпром" предупредил Болгарию прекращении поставок газа
Фото: ReutersReuters

"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", - говорится в заявлении министерства.

"После проведенного анализа со стороны государственной компании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго, БЭХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем. В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено.

Компании,Газпром,
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