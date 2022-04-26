"Газпром" предупредил Болгарию прекращении поставок газа

"Газпром" сообщил во вторник болгарской компании "Булгаргаз", что прекратит поставки сжиженного природного газа, начиная с 27 апреля. Об этом говорится в заявлении Минэнерго Болгарии.
"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", - говорится в заявлении министерства.
"После проведенного анализа со стороны государственной компании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минэнерго, БЭХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем. В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено.