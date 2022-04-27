"Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию

"Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок, говорится в сообщении российского холдинга.
"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", - сообщил "Газпром", добавив, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.
"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому "в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем".