"Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию

"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", - сообщил "Газпром", добавив, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.