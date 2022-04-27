Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Карл Нехаммер в апреле сообщил, что страна сможет отказаться от газа из России только через несколько лет. По его словам, Вена сильно зависит от российских энергоносителей. Минфин Австрии выступил против введения эмбарго на газ.