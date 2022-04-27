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1 час назад

Австрия согласилась платить за российский газ в рублях

Лера Букина

Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Карл Нехаммер в апреле сообщил, что страна сможет отказаться от газа из России только через несколько лет. По его словам, Вена сильно зависит от российских энергоносителей. Минфин Австрии выступил против введения эмбарго на газ.

Венгрия подтвердила готовность платить за российских газ в рублях

Сегодня, 27 апреля, представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что власти страны больше не будут покупать газ у российских компаний. Он отметил, что подготовка к отказу от российского газа заняла шесть лет. Наимский также выразил уверенность в том, что проблем с обеспечением польских потребителей не возникнет.

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