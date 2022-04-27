Немецкий концерн Uniper допустил оплату российского газа в рублях

Немецкий концерн Uniper ведет переговоры с «Газпромом» по вопросу оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщила в ходе телеконференции в среду финансовый директор компании Тиина Туомела, передает ТАСС.

«На сегодняшний день поток российского газа по нашему действующему долгосрочному контракту остается нетронутым. Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с «Газпромом» относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления ЕК о санкциях», - подчеркнула она.

Uniper может списать в 2022 году €2 млрд в связи с потерей Nord Stream 2 и доходов в РФ. Отмечается, что по итогам первых трех месяцев 2022 года чистый нескорректированный убыток достиг €3,1 млрд. В презентации компании говорится, что основное влияние на доходы оказала высокая волатильность на газовом рынке. Но вместе с тем на ситуацию повлияли и «нарушения, связанные с проектом «Северный поток - 2» и бизнесом «Юнипро», уточняется в документе.