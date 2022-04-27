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26 минут назад

Немецкий концерн Uniper допустил оплату российского газа в рублях

Лера Букина

Немецкий концерн Uniper ведет переговоры с «Газпромом» по вопросу оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщила в ходе телеконференции в среду финансовый директор компании Тиина Туомела, передает ТАСС.

Немецкий концерн Uniper допустил оплату российского газа в рублях
Фото: ReutersReuters

«На сегодняшний день поток российского газа по нашему действующему долгосрочному контракту остается нетронутым. Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с «Газпромом» относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления ЕК о санкциях», - подчеркнула она.

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Uniper может списать в 2022 году €2 млрд в связи с потерей Nord Stream 2 и доходов в РФ. Отмечается, что по итогам первых трех месяцев 2022 года чистый нескорректированный убыток достиг €3,1 млрд. В презентации компании говорится, что основное влияние на доходы оказала высокая волатильность на газовом рынке. Но вместе с тем на ситуацию повлияли и «нарушения, связанные с проектом «Северный поток - 2» и бизнесом «Юнипро», уточняется в документе.

«В дополнение к вышеупомянутому ожидается, что на чистую прибыль дополнительно повлияют отчисления от обесценивания активов в размере около €2 млрд, в основном связанные с финансированием проекта «Северный поток - 2» и российской дочерней компанией Uniper - «Юнипро», - подчеркивают в компании.

Энергоконцерну Uniper принадлежит 83,73% акций российской генерирующей компании «Юнипро».

В среду, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что поставки российского газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG полностью приостановились в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо.

Компании,Юнипро,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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