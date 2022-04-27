Химический концерн BASF свернет бизнес в России

Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF объявил о прекращении оставшейся деятельности на территории России и Белоруссии к началу июля, за исключением бизнеса, связанного с производством продуктов питания. Решение принято из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

В концерне напомнили о том, что 3 марта BASF сообщил об отсутствии новых операций в России и Белоруссии.

«Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года», - указано в сообщении.

Из-за риска глобального продовольственного кризиса исключением из этого решения является бизнес по поддержке производства продуктов питания, указала компания.

Сейчас в BASF на территории России и Белоруссии насчитывается 684 сотрудника. Компания приняла решение продолжать оказывать поддержку своему персоналу в обеих странах до конца 2022 года. В настоящее время в концерне разрабатывают подробные планы по упорядоченному прекращению деятельности BASF в России и Белоруссии. В 2021 году на эти государства приходилось около 1% общего объема продаж BASF.