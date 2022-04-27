Химический концерн BASF свернет бизнес в России

Крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF объявил о прекращении оставшейся деятельности на территории России и Белоруссии к началу июля, за исключением бизнеса, связанного с производством продуктов питания. Решение принято из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
В концерне напомнили о том, что 3 марта BASF сообщил об отсутствии новых операций в России и Белоруссии.
«Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании в России и Белоруссии к началу июля 2022 года», - указано в сообщении.
Из-за риска глобального продовольственного кризиса исключением из этого решения является бизнес по поддержке производства продуктов питания, указала компания.
Сейчас в BASF на территории России и Белоруссии насчитывается 684 сотрудника. Компания приняла решение продолжать оказывать поддержку своему персоналу в обеих странах до конца 2022 года. В настоящее время в концерне разрабатывают подробные планы по упорядоченному прекращению деятельности BASF в России и Белоруссии. В 2021 году на эти государства приходилось около 1% общего объема продаж BASF.
На фоне спецоперации России на Украине западные страны начали вводить рестрикции против РФ. Около 200 зарубежных компаний изменили порядок своей работы на территории страны. Так, одна часть из них решила приостановить развитие, другая — покинуть рынок.