Не менее 10 европейских компаний - покупателей российского природного газа (ПГ) уже открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы расплачиваться за него в рублях. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
По словам источника агентства, близкого к российскому «Газпрому», четыре компании уже оплатили поставки газа из РФ в российской валюте.
Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В компании подчеркнули, что Болгария и Польша — транзитные государства. В случае совершения несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем, указал «Газпром».
22 апреля Еврокомиссия заявила, что новая схема оплаты в рублях российского газа, которая была утверждена Россией, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из вариантов, предложенных Евросоюзом,
— считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что все контакты с покупателями газа из стран Евросоюза осуществляются по линии «Газпрома» в соответствии с указом президента России Владимира Путина.