Не менее 10 европейских компаний - покупателей российского природного газа (ПГ) уже открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы расплачиваться за него в рублях. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По словам источника агентства, близкого к российскому «Газпрому», четыре компании уже оплатили поставки газа из РФ в российской валюте.

Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В компании подчеркнули, что Болгария и Польша — транзитные государства. В случае совершения несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем, указал «Газпром».

22 апреля Еврокомиссия заявила, что новая схема оплаты в рублях российского газа, которая была утверждена Россией, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из вариантов, предложенных Евросоюзом,