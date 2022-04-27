Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

СМИ: 10 покупателей из Европы открыли счета для оплаты газа в рублях

Лера Букина

Не менее 10 европейских компаний - покупателей российского природного газа (ПГ) уже открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы расплачиваться за него в рублях. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По словам источника агентства, близкого к российскому «Газпрому», четыре компании уже оплатили поставки газа из РФ в российской валюте.

Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В компании подчеркнули, что Болгария и Польша — транзитные государства. В случае совершения несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем, указал «Газпром».

22 апреля Еврокомиссия заявила, что новая схема оплаты в рублях российского газа, которая была утверждена Россией, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из вариантов, предложенных Евросоюзом,

— считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что все контакты с покупателями газа из стран Евросоюза осуществляются по линии «Газпрома» в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Компании,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители