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1 час назад

Маск потерял за сутки $29 млрд после сделки с Twitter

Секрет Фирмы

Состояние Илона Маска уменьшилось на $29 млрд на фоне новостей о покупке Twitter. Резко снизилась стоимость основного актива бизнесмена — акций компании Tesla. На торгах 26 апреля они подешевели более чем на 12%, что стало максимальным суточным падением за 2 года. По данным американского Forbes, капитал Маска сейчас оценивается в $239,2 млрд. Несмотря на биржевые колебания, он остаётся богатейшим человеком в мире.

Маск потерял за сутки $29 млрд после сделки с Twitter
Фото: ReutersReuters

Состояние Маска примерно на $74 млрд больше, чем у основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса, занимающего второе место в рейтинге богатейших людей мира.

Илон Маск договорился с руководством Twitter о выкупе 100% акций компании за $44 млрд. Ожидается, что сделку закроют в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.

Ранее Маск рассказывал, что его интерес к сервису связан с заботой о будущем цивилизации. Он отметил, что хочет создать на базе Twitter общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и даст каждому право высказываться.

Компании,Илон Маск,Джефф Безос,Amazon,
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