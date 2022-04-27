Маск потерял за сутки $29 млрд после сделки с Twitter

Состояние Илона Маска уменьшилось на $29 млрд на фоне новостей о покупке Twitter. Резко снизилась стоимость основного актива бизнесмена — акций компании Tesla. На торгах 26 апреля они подешевели более чем на 12%, что стало максимальным суточным падением за 2 года. По данным американского Forbes, капитал Маска сейчас оценивается в $239,2 млрд. Несмотря на биржевые колебания, он остаётся богатейшим человеком в мире.

Фото: Reuters Reuters

Состояние Маска примерно на $74 млрд больше, чем у основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса, занимающего второе место в рейтинге богатейших людей мира.

Илон Маск договорился с руководством Twitter о выкупе 100% акций компании за $44 млрд. Ожидается, что сделку закроют в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.