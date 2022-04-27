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49 минут назад

Посол России в Варшаве: у Польши нет альтернатив российскому газу

News.ru

У Польши в этом году нет альтернатив для компенсации российского газа, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24». До этого Польша и Болгария отказались перейти на новую схему оплаты российского газа, из-за чего «Газпром» перестал поставлять газ в эти страны.

В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы. — NEWS.ru) нет, — сказал он.

27 апреля компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Россия остановила поставки газа в Польшу после отказа платить рублями

В ответ на это уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, назвал приостановку поставок российского газа в страну «местью» России за санкции, которые польские власти ввели в отношении российских и белорусских олигархов, а также предприятий.

Компании,Видео,Матеуш Моравецкий,Петр Наимский,Сергей Андреев,Газпром,
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