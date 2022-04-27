В Австрии начали переговоры по условиям оплаты российского газа

Австрийская OMV в настоящее время обсуждает условия оплаты российского газа, однако пока продолжает платить в евро. Такой ответ предоставили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.
Отмечается, что компания допускает открытие счета в Газпромбанке с конвертацией в рубли для оплаты газа.
«Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали», - подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос, какие требования по оплате российского газа приняла страна и предполагается ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.
Как ранее написало агентство ТАСС, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. После этого Карл Нехаммер опроверг сообщения российских СМИ. Он подчеркнул, что «OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро». Австрия, как указал Нехаммер, строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС.