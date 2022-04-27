В Австрии начали переговоры по условиям оплаты российского газа

«Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали», - подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос, какие требования по оплате российского газа приняла страна и предполагается ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.