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33 минуты назад

В Австрии начали переговоры по условиям оплаты российского газа

Лера Букина

Австрийская OMV в настоящее время обсуждает условия оплаты российского газа, однако пока продолжает платить в евро. Такой ответ предоставили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.

В Австрии начали переговоры по условиям оплаты российского газа
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что компания допускает открытие счета в Газпромбанке с конвертацией в рубли для оплаты газа.

«Мы продолжаем платить в евро. В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям. Решение могло бы быть через Газпромбанк, как вы описали», - подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопрос, какие требования по оплате российского газа приняла страна и предполагается ли открытие счета в Газпромбанке с перечислением на него средств в евро с дальнейшей конвертацией в рубли.

Как ранее написало агентство ТАСС, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. После этого Карл Нехаммер опроверг сообщения российских СМИ. Он подчеркнул, что «OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро». Австрия, как указал Нехаммер, строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС.

Компании,Карл Нехаммер,Газпромбанк,ЕС,
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