Илон Маск потерял $29 млрд за день

Состояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на $29 млрд на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют в среду данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего состояние богатейших людей мира в реальном времени.

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Капитал миллиардера сократился на 10,83%, с $268 млрд до $239,2 млрд, в связи с падением стоимости акций производителя электромобилей Tesla на 12%. За сутки рыночная капитализация компании уменьшилась примерно на $130 млрд, а потери самого Маска в девять раз превысили состояние бывшего президента США Дональда Трампа ($3 млрд, 1021 место в списке Forbes). Резкий обвал объясняется тем, что внимание Маска к Twitter в последнее время вызвало озабоченность среди акционеров Tesla. Инвесторы опасаются, что предпринимателю придется заложить или продать свои акции в компании, чтобы получить кредит на покупку социальной сети.

"Акционеры обеспокоены тем, что Маск может продать свои акции Tesla, чтобы оплатить сделку с Twitter и тем, что его внимания может не хватить на управление несколькими компаниями", - приводит Forbes слова аналитика инвестиционной компании Wedbush Дэна Ива.

Тем не менее Илон Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире. Следующий за ним в списке Forbes основатель и глава компании Amazon Джефф Безос отстает от владельца Tesla и SpaceX на $74 млрд.