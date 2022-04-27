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1 час назад

В Польше захотели компенсацию за прекращение поставок газа

Лера Букина

Польские компании намерены принять юридические меры для того, чтобы получить от «Газпрома» компенсации за приостановку поставок газа. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге, передает РИА Новости.

В Польше захотели компенсацию за прекращение поставок газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это касается фирм, которые заключили контракт с российской компанией, пояснил Дуда. По словам главы республики, в связи с принятием Россией решения прекратить поставки газовые контракты де-факто оказались сорванными, а их условия — нарушенными.

«Я глубоко в это верю, что они получат соответствующие компенсации от российской стороны, от «Газпрома», за нарушение условий договора», — подчеркнул Дуда.

Ранее в среду «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

В России в конце марта был подписан указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Документ предполагает, что для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Компании,Милош Земан,Анджей Дуда,Газпром,
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