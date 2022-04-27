Банки начали жаловаться на проблемы с переводами по SWIFT

Платежи по межбанковской системе SWIFT, которые раньше проходили в автоматическом режиме, теперь подвергаются более тщательной ручной проверке со стороны зарубежных банков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на нескольких участников рынка, из-за этого платежи теперь могут проходить дольше обычного.
«Задержки в проведении платежей достигают от нескольких дней до двух недель, при этом в некоторых случаях банки-корреспонденты задерживают проведение платежей без запроса дополнительных документов, что никак не поясняет, с чем могут быть связаны задержки», — рассказал Михаил Лейтес из банка «Ренессанс Кредит».
Он отметил, что в поступающих транзакциях западные банки чаще всего просят указать полный адрес получателя, источник происхождения средств и обоснование цели перевода. При этом полные отказы в транзакциях — единичные случаи.
В среднем задерживается по исполнению у банков-участников платёжной цепочки каждый шестой платеж. При этом в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, подчеркнула управляющий директор «Абсолют Банка» Екатерина Гольянова. Сроки уменьшаются, и постепенно банки выстраивают систему и автоматизацию контроля.