Банки начали жаловаться на проблемы с переводами по SWIFT

Платежи по межбанковской системе SWIFT, которые раньше проходили в автоматическом режиме, теперь подвергаются более тщательной ручной проверке со стороны зарубежных банков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на нескольких участников рынка, из-за этого платежи теперь могут проходить дольше обычного.

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«Задержки в проведении платежей достигают от нескольких дней до двух недель, при этом в некоторых случаях банки-корреспонденты задерживают проведение платежей без запроса дополнительных документов, что никак не поясняет, с чем могут быть связаны задержки», — рассказал Михаил Лейтес из банка «Ренессанс Кредит».

Он отметил, что в поступающих транзакциях западные банки чаще всего просят указать полный адрес получателя, источник происхождения средств и обоснование цели перевода. При этом полные отказы в транзакциях — единичные случаи.