«Газпромбанк» отклонил платежи за газ для ФРГ и Австрии

«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии от переданной под внешнее управление Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая занималась закупками российского газа для этих стран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

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«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — сообщают источники агентства.

Уточняется, что отклоненный платеж касался оплаты среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. На данный момент Gazprom Marketing & Trading Ltd ведет переговоры с «Газпромбанком».

Ранее Австрия не исключила открытие счета в «Газпромбанке» для оплаты российского газа.