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1 час назад

У AliExpress начались проблемы с оплатой картами российских банков

Секрет Фирмыиещё 5

Отделение «AliExpress Россия» сейчас испытывает сложности с обработкой платежей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

У AliExpress начались проблемы с оплатой картами российских банков
Фото: ReutersReuters

Накануне пользователи стали писать в соцсетях о трудностях с оплатой заказов на AliExpress. Отмечалось, что не получается расплатиться картами российских банков, попавших под санкции.

Ранее онлайн-магазин пообещал продолжить принимать к оплате карты Visa и Mastercard, выпущенные в России.

«В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать (покупки) всеми способами без любых трудностей», — сообщили в компании.

Там добавили, что оплата покупки локальных товаров работает штатно. Другие покупки сейчас можно оплатить через финансовый сервис QIWI или счёт мобильного телефона. О проблемах с оплатой стало известно вечером 27 апреля.

Ранее онлайн-магазин AliExpress заявил, что продолжит принимать к оплате карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками — они будут действовать в течение всего срока службы. Также там заверили, что и дальше будут принимать карты «Мир».

Компании,Visa,Qiwi,
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