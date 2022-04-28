У AliExpress начались проблемы с оплатой картами российских банков

Отделение «AliExpress Россия» сейчас испытывает сложности с обработкой платежей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Reuters Reuters

Накануне пользователи стали писать в соцсетях о трудностях с оплатой заказов на AliExpress. Отмечалось, что не получается расплатиться картами российских банков, попавших под санкции.

Ранее онлайн-магазин пообещал продолжить принимать к оплате карты Visa и Mastercard, выпущенные в России.

«В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать (покупки) всеми способами без любых трудностей», — сообщили в компании.

Там добавили, что оплата покупки локальных товаров работает штатно. Другие покупки сейчас можно оплатить через финансовый сервис QIWI или счёт мобильного телефона. О проблемах с оплатой стало известно вечером 27 апреля.