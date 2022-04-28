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23 минуты назад

Сотовые операторы в России повысили цены на тарифы

Ura.Ru

Сотовые операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 в апреле изменили стоимость тарифов. Услуги связи в апреле стали дороже примерно на 10%.

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В среднем в апреле услуги связи подорожали не более чем на 10%, в то время как инфляция в марте превысила 16%, говорят аналитики. По их мнению, дальнейшего роста цен ожидать не стоит из-за высокой конкуренции между операторами», — пишет «Коммерсант».

Крупнейшие мобильные операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в апреле изменили цены новых и архивных тарифов, ряд линеек закрыли для подключения. Действующие тарифы стали активнее переводить в архив и запускать новые. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов заявил, что основной причиной роста цен на мобильную связь стало увеличение расходов операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию. Он считает, что дальнейшего роста тарифов не стоит ждать из-за высокой конкуренции между операторами.

На фоне спецоперации РФ на Украине и западных антироссийских санкций Минцифры и ФАС разрешили операторам поднимать стоимость «с учетом инфляции». В марте операторы мобильной связи начали менять тарифную политику, на фоне падения рубля и санкций компании начали отказываться от безлимитных тарифных планов и бесплатных подписок. Минцифры призывало операторов ограничить потребление трафика абонентами сетей связи, а также ввести ограничения на безлимитных тарифах, передает «Ридус».

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