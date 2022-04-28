Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

Сотовые операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 в апреле изменили стоимость тарифов. Услуги связи в апреле стали дороже примерно на 10%.

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«В среднем в апреле услуги связи подорожали не более чем на 10%, в то время как инфляция в марте превысила 16%, говорят аналитики. По их мнению, дальнейшего роста цен ожидать не стоит из-за высокой конкуренции между операторами», — пишет «Коммерсант».

Крупнейшие мобильные операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в апреле изменили цены новых и архивных тарифов, ряд линеек закрыли для подключения. Действующие тарифы стали активнее переводить в архив и запускать новые. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов заявил, что основной причиной роста цен на мобильную связь стало увеличение расходов операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию. Он считает, что дальнейшего роста тарифов не стоит ждать из-за высокой конкуренции между операторами.