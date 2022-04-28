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1 час назад

Газпромбанк отклонил рублевые платежи за газ для Германии и Австрии

Вероника Полынина

Газпромбанк отклонил рублевые платежи за поставки газа для Германии и Австрии, произведенные через переданную во временное управление Федеральному сетевому агентству компанию Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом, как передает РИА «Новости», узнало агентство Bloomberg.

Газпромбанк отклонил рублевые платежи за газ для Германии и Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», - сообщили осведомленные источники.

По их словам, Gazprom Marketing & Trading Ltd. продолжает предпринимать усилия для того, чтобы оплата состоялась. Ведутся переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома».

Непринятый платеж предназначался для оплаты поставки 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года.

4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA).

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В министерстве экономики ФРГ считают, что компания была приобретена инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В настоящее время проводится проверка. По словам представителей министерства, временный попечитель назначен для эффективного осуществления права на аудит.

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