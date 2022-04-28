Japan Tobacco продаст бизнес в России

Производитель табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) заявил о возможности передать свой бизнес в России новому владельцу. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает оценивать разные опции, касающиеся российского бизнеса, включая возможность передачи права собственности», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули приверженность интересам 4 тыс. российских сотрудников в том числе в том, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость.

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и уделять первоочередное внимание безопасности наших сотрудников и их семей», - заявили в JTI.

JTI — лидер табачного рынка в России и одна из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят бренды Winston, Mevius, Camel, LD, Петр I, Glamour, Sobranie, «Русский Стиль», More, «Тройка», Saint George, Magna, Wings, Sovereign, Golden Deer, «Наша Прима», 21 век.