Japan Tobacco продаст бизнес в России

Производитель табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) заявил о возможности передать свой бизнес в России новому владельцу. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.
«Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает оценивать разные опции, касающиеся российского бизнеса, включая возможность передачи права собственности», - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули приверженность интересам 4 тыс. российских сотрудников в том числе в том, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость.
«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и уделять первоочередное внимание безопасности наших сотрудников и их семей», - заявили в JTI.
JTI — лидер табачного рынка в России и одна из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят бренды Winston, Mevius, Camel, LD, Петр I, Glamour, Sobranie, «Русский Стиль», More, «Тройка», Saint George, Magna, Wings, Sovereign, Golden Deer, «Наша Прима», 21 век.
Ранее производитель табачной продукции Imperial Brands (West, Davidoff, Gauloises) сообщил, что передает свой российский бизнес инвесторам. Компания Philip Morris International приостановила инвестиции в России, производитель British American Tobacco объявил об уходе с российского рынка.