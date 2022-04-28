Маск пригрозил выкупить компанию Coca-Cola

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Илон Маск – основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер, который не так давно приобрел социальную сеть Twitter, заявил, что намерен приобрести и компанию Coca-Cola.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин», — написал Маск в Twitter.

За соцсеть Twitter Маск отдал 44 миллиарда долларов. Свое приобретение он объяснил, как желание и веру в то, что она станет платформой для свободы слова по всему миру.