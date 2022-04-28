Маск пригрозил выкупить компанию Coca-Cola

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригрозил, что после Twitter выкупит компанию Coca-Cola и вернет напитку оригинальный состав.
Маск написал в Twitter, что следующей он купит компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть (в состав напитка) кокаин», передает РИА «Новости».
Акции Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на это, бумаги компании дорожают только на 0,3%.
По данным электронной энциклопедии «Википедия», название напитка Coca-Cola относится к двум его оригинальным ингредиентам, которые использовались на заре существования компании: листьям коки (являются наркотическими) и орехам кола (источник кофеина). Однако нынешняя формула напитка остается коммерческой тайной.
Напомним, Илон Маск договорился о покупке Twitter. Он приобретает компанию за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter.