Маск пригрозил выкупить компанию Coca-Cola

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригрозил, что после Twitter выкупит компанию Coca-Cola и вернет напитку оригинальный состав.

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Маск написал в Twitter, что следующей он купит компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть (в состав напитка) кокаин», передает РИА «Новости».

Акции Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на это, бумаги компании дорожают только на 0,3%.

По данным электронной энциклопедии «Википедия», название напитка Coca-Cola относится к двум его оригинальным ингредиентам, которые использовались на заре существования компании: листьям коки (являются наркотическими) и орехам кола (источник кофеина). Однако нынешняя формула напитка остается коммерческой тайной.