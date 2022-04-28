Маск пригрозил выкупить Coca-Cola и "вернуть" в нее кокаин

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил купить компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин». Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

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25 апреля Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов. Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети, выкупив ее акции по цене 54,20 доллара за штуку. Сделку планируется завершить до конца года.

Сегодня основатель компаний SpaceX и Tesla высказался по поводу своей следующей покупки.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», - пошутил предприниматель.