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25 минут назад

Маск пригрозил купить компанию Coca-Cola и вернуть в нее один ингредиент

Алиса Селезнёва

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил купить компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин». Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

Маск пригрозил выкупить Coca-Cola и "вернуть" в нее кокаин
Фото: ReutersReuters

25 апреля Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов. Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети, выкупив ее акции по цене 54,20 доллара за штуку. Сделку планируется завершить до конца года.

Сегодня основатель компаний SpaceX и Tesla высказался по поводу своей следующей покупки.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», - пошутил предприниматель.

Ранее стало известно, что после объявления о покупке Twitter состояние американского бизнесмена сократилось на 29 млрд долларов. В Forbes объяснили это резким обвалом акций Tesla и опасениями инвесторов, что Маск сможет эффективно управлять сразу тремя компаниями.

Компании,Илон Маск,Coca-Cola,SpaceX,
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