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1 час назад

Мобильные операторы повысили тарифы

Лера Букина

В России услуги связи подорожали не более чем на 10% за месяц. Об этом пишет «Коммерсант».

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов
Фото: ТАССТАСС

«Операторы увеличили стоимость тарифов максимум на 10% в некоторых регионах России. Это первое повышение действующих тарифов сразу несколькими операторами за несколько лет», — заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в апреле приняли решение пересмотреть цены на новые и архивные тарифы, закрыв ряд других услуг для подключения. В частности, в «Мегафоне» некоторые тарифы поднялись в цене в среднем на 30 рублей. В МТС рост составил 30-50 рублей в ряде российских регионов.

Операторы также приступили к переводу действующих тарифов в архив ради запуска новых. Так уже делали в Tele2 и «Вымпелкоме». Как заявили в пресс-службах операторов, новые тарифы лучше архивных аналогов по качеству и количеству сервисов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), комментируя ситуацию, заявили, что операторы могут поэтапно повышать стоимость на действующие тарифы, но не выше текущего уровня инфляция. В марте она была на уровне 16,7%.

В конце марта «Коммерсант», ссылаясь на источники в компаниях-операторах сотовой связи, сообщил, что летом ожидаются перебои с мобильной связью в связи с нехваткой оборудования. Согласно данным издания, проблемы могут возникнуть также у технологических сетей связи железнодорожного транспорта.

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