Партнер «Газпрома» заявил о конце эры сотрудничества РФ и ФРГ

Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с компаниями из Европы, а события на Украине привели к окончанию эры сотрудничества России и Германии. Об этом заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

Фото: EPA EPA

«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту своими действиями на Украине. Для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — отметил Мерен.

По его словам, компания до последнего верила в это сотрудничество, несмотря на критику со всех сторон. Однако теперь бизнес-отношения с Россией продолжать уже невозможно.

Мерен добавил, что не ожидает принудительной конфискации российских активов компании. Также он понадеялся, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств.

Глава Wintershall указал, что компания несет ответственность, как за энергообеспечение Европы, так и за своих сотрудников. Поэтому участие организации в существующих российских проектах будет продолжено.