Партнер «Газпрома» заявил о конце эры сотрудничества ФРГ и России

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что эра сотрудничества РФ и ФРГ завершилась. Об этом сообщает РБК.

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«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту своими действиями на Украине. Для Германии и России это означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — подчеркнул он.

Мерен также отметил, что компания продолжала верить в это сотрудничество до последнего вопреки критике со всех сторон. Однако сейчас речи о продолжении бизнес-отношений с Россией идти не может, указал глава немецкой нефтегазовой компании.

Мерен не ожидает принудительной конфискации российских активов компании. Он рассчитывает на то, что Россия будет придерживаться контрактных обязательств.

Участие в существующих российских проектах будет продолжено, так как компания несет ответственность за энергообеспечение Европы и за своих сотрудников, подчеркнул глава Wintershall.