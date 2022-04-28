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53 минуты назад

VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»

Лера Букина

Компания VK купит у «Яндекса» сервисы «Новости» и «Дзен». Сделку должны согласовать корпоративные и регулирующие органы, сообщает пресс-служба компании.

VK купила «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», - указано в сообщении.

В частности, стороны должны дождаться одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Детали условий будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что VK не намерена продавать свое игровое подразделение MY.Games. В компании заявили, что планируется лишь переименование одного из юридических лиц. MY.Games является международной компанией, занимающейся разработкой и издательством игр для ПК, консолей и мобильных платформ, а также инвестированием в игровые студии и проекты. Входит в состав VK. Компания включает более 10 студий-партнеров и занимается 80 проектами. За все время существования (с 2006 года) ей удалось выпустить более 150 игр.

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