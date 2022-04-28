Владелец бренда Reserved продаст свой бизнес в РФ

Польский ретейлер и производитель одежды LPP продаст российское подразделение своего бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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В LPP сообщили, что переговоры с потенциальным покупателем уже ведутся. В компании пообещали информировать о дальнейших решениях и результатах анализа предложений и переговоров с покупателями.

30 марта польский ретейлер, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России. Перед этим компания полностью приостановила поставку товаров в Россию, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.

21 апреля газета «Коммерсант» сообщила, что LPP намерена расторгнуть договор аренды 80 тысяч квадратных метров складов в подмосковном «PNK парке Жуковском».