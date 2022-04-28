Владелец бренда Reserved продаст свой бизнес в РФ

Польский ретейлер и производитель одежды LPP продаст российское подразделение своего бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
В LPP сообщили, что переговоры с потенциальным покупателем уже ведутся. В компании пообещали информировать о дальнейших решениях и результатах анализа предложений и переговоров с покупателями.
30 марта польский ретейлер, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России. Перед этим компания полностью приостановила поставку товаров в Россию, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.
21 апреля газета «Коммерсант» сообщила, что LPP намерена расторгнуть договор аренды 80 тысяч квадратных метров складов в подмосковном «PNK парке Жуковском».
LPP объединяет более 2 тысяч магазинов в мире. В 2021 году выручка российской дочки польского ретейлера ООО «Ре Трэйдинг» выросла до 52,9 млрд рублей с 27,35 млрд рублей в 2020 году и получила 4,86 млрд рублей чистой прибыли после убытка в 131,2 млн рублей годом ранее, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».