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1 час назад

TotalEnergies остановит бизнес смазочных материалов в России

Вероника Полынина

Французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о намерении остановить бизнес смазочных материалов в России, передает ТАСС.

TotalEnergies остановит бизнес смазочных материалов в России
Фото: ReutersReuters

По словам главы компании Патрика Пуянне, подразделение прекратит работу до конца текущего года.

«Этот актив, смазочные материалы, например, будет остановлен до конца этого месяца», - сказал Пуянне.

Он также заявил, что контракт с российским «Новатэком» по СПГ «Ямал» будет исполняться до тех пор, пока это будут позволять санкции.

TotalEnergies является одним из крупнейших акционеров производителя сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК (19,4%) и двух его ключевых проектов — первого СПГ-завода «Ямал СПГ» (20%) и строящегося второго завода «Арктик СПГ - 2» (10%) в ЯНАО.

Ранее в компании пообещали полностью прекратить закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года. Также TotalEnergies объявила об остановке финансирования строительства завода «Арктик СПГ – 2».

Компании,Новатэк,
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