TotalEnergies остановит бизнес смазочных материалов в России

Французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о намерении остановить бизнес смазочных материалов в России, передает ТАСС.
По словам главы компании Патрика Пуянне, подразделение прекратит работу до конца текущего года.
«Этот актив, смазочные материалы, например, будет остановлен до конца этого месяца», - сказал Пуянне.
Он также заявил, что контракт с российским «Новатэком» по СПГ «Ямал» будет исполняться до тех пор, пока это будут позволять санкции.
TotalEnergies является одним из крупнейших акционеров производителя сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК (19,4%) и двух его ключевых проектов — первого СПГ-завода «Ямал СПГ» (20%) и строящегося второго завода «Арктик СПГ - 2» (10%) в ЯНАО.
Ранее в компании пообещали полностью прекратить закупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года. Также TotalEnergies объявила об остановке финансирования строительства завода «Арктик СПГ – 2».