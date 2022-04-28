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1 час назад

Производители напитков прогнозируют остановку заводов в России

Лера Букина

Производители соковой продукции и безалкогольных напитков в РФ обеспокоены тем, что в связи с высокой долей импортного оборудования на предприятиях возможные сбои поставок комплектующих повлекут за собой проблемы, вплоть до остановки линий. Об этом сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков в ходе выступления на круглом столе в Общественной палате РФ, передает РИА Новости.

«Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий», - привела слова Новикова пресс-служба союза.

По словам Новикова, замена российскими аналогами в нынешних условиях не представляется возможной, в этой связи индустрию следует поддержать. Также он рассчитывает на то, что «возможные ответные санкции со стороны РФ не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».

Новиков подчеркнул, что за последние четыре года программа по импортозамещению оборудования для сферы АПК и пищевой перерабатывающей промышленности, «никаких значимых результатов не дала».

«Появились компании, которые способны давать достаточно серьезные линии розлива для предприятий первой десятки. Но для того, чтобы полностью импортозамещаться, нам необходимо заниматься выстраиванием цепочек, которые позволят нам производить чипы и микроэлектронику на территории РФ», - отметил глава «Союзнапитков».

Ранее АвтоВАЗ опроверг информацию о возможной приостановке производства Lada Vesta на заводе в Ижевске. Предприятие будет выстраивать работу в зависимости от наличия комплектующих.

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