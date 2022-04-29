"Газпром" и OMV выработают схему оплаты поставок газа

"Газпром" и австрийский концерн OMV выработают приемлемую схему оплаты поставок газа с учетом санкций. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете "Известия".

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"Что касается модальностей оплаты газовых поставок, то австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО "Газпром" вариант. Нет никаких сомнений в том, что взаимоприемлемая схема с учетом требований санкционного режима может быть найдена", - сказал он.

Посол подчеркнул, что быстро отказаться от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией топлива, параллельно обеспечив надежную схему замещения, невозможно.

В четверг министр по делам Европы и конституции республики Каролине Эдтштадлер заявила, что существующая в настоящий момент форма оплаты за российский газ не противоречит ограничениям в отношении РФ, что подтверждено Еврокомиссией.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.