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42 минуты назад

СМИ: австрийская OMV не будет открывать рублевый счет для оплаты газа

Вероника Полынина

Австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты поставок газа из России, сообщил Bloomberg.

СМИ: австрийская OMV не будет открывать рублевый счет для оплаты газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство утверждает, что cообщения о намерении OMV открыть счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, «определенно неверны».

О том, что OMV может открыть рублевый счет в швейцарском отделении Газпромбанка, ранее написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По ее информации, такую же возможность рассматривает германский концерн Uniper.

27 апреля пресс-служба OMV заявила, что проанализировала запрос «Газпрома» о возможных способах оплаты российского газа и работает над решением, которое не будет противоречить санкциям Евросоюза.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

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