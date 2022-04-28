СМИ: австрийская OMV не будет открывать рублевый счет для оплаты газа

Австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты поставок газа из России, сообщил Bloomberg.
Агентство утверждает, что cообщения о намерении OMV открыть счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, «определенно неверны».
О том, что OMV может открыть рублевый счет в швейцарском отделении Газпромбанка, ранее написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По ее информации, такую же возможность рассматривает германский концерн Uniper.
27 апреля пресс-служба OMV заявила, что проанализировала запрос «Газпрома» о возможных способах оплаты российского газа и работает над решением, которое не будет противоречить санкциям Евросоюза.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.