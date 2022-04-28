СМИ: австрийская OMV не будет открывать рублевый счет для оплаты газа

Австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты поставок газа из России, сообщил Bloomberg.

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Агентство утверждает, что cообщения о намерении OMV открыть счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, «определенно неверны».

О том, что OMV может открыть рублевый счет в швейцарском отделении Газпромбанка, ранее написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По ее информации, такую же возможность рассматривает германский концерн Uniper.

27 апреля пресс-служба OMV заявила, что проанализировала запрос «Газпрома» о возможных способах оплаты российского газа и работает над решением, которое не будет противоречить санкциям Евросоюза.