Utair пополнит парк лайнерами советского производства

Авиакомпания Utair заключила лизинговый договор на два самолета семейства «Як», которые планируют восстановить после консервации. В компании так же думали над покупкой более новых «Суперджетов», но отказались от идеи из-за нехватки самолетов и запчастей на рынке, telegram-канал Baza.

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«Летом 2021-го в Utair прекратили эксплуатацию самолетов, разработанных ОКБ им. Яковлева в 60—70-х, и больше летать на них не планировали. Однако нынешняя ситуация в авиаотрасли заставила вернуться к советским разработкам», — делится информацией Baza.

В планах авиакомпании приобрести и восстановить порядка 20 бортов. В первую очередь перевозчика интересуют самолеты Як-40 и Як-42 модификации «Д». Их отличительная черта — увеличенная дальность полетов. Планируемые к покупке лайнеры будут восстановлены после консервации: в них поставят новые запчасти там, где это необходимо.

Оперативно получить комментарий компании не удалось. В пресс-службу был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.