Прибыль McDonald's упала на 28% после ухода из России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опубликовала финансовую отчётность за I квартал 2022 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года прибыль компании упала на 28% — с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию). Об этом сообщило издание Inc. Russia. Ранее McDonald's ушёл из России и Украины. В РФ в ресторанах работали около 62 000 сотрудников.

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В отчёте отмечается, что компания потратила $27 млн на оплату аренды помещений, выплату зарплат сотрудникам временно закрытых заведений и выплаты поставщикам.

McDonald’s также списала запасы продуктов, которые поставлялись для точек в России и на Украине. Их сумма составила $100 млн. Скорее всего, эти продукты испортятся.

При этом выручка McDonald’s в I квартале выросла на 11,8%, до $5,67 млрд.