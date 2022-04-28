"Интеррос" приобретает долю в группе "Тинькофф"

Группа "Интеррос" покупает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Об этом сообщил "Интеррос" в своем Telegram-канале.
"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской Группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального Банка РФ", - говорится в сообщении.
Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ.