"Интеррос" приобретает долю в группе "Тинькофф"

Группа "Интеррос" покупает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Об этом сообщил "Интеррос" в своем Telegram-канале.

Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ.