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1 час назад

"Интеррос" приобретает 35% акций головной структуры российской группы "Тинькофф"

ТАСС

Группа "Интеррос" покупает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Об этом сообщил "Интеррос" в своем Telegram-канале.

"Интеррос" приобретает долю в группе "Тинькофф"
Фото: ТАССТАСС

"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской Группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального Банка РФ", - говорится в сообщении.

Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ.

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