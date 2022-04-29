"Коломенский" выкупил российский бизнес Fazer

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" объявил о покупке российского бизнеса финской компании Fazer. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Коломенского". Как говорится в заявлении, холдинг, который принадлежит президенту девелоперской компании Sminex Алексею Тулупову, заключил сделку по приобретению ООО "Хлебный дом" (ранее ООО "Фацер"). Речь идет о покупке трех фабрик в Санкт-Петербурге и одной в Москве. На данных предприятиях работают свыше 2 тыс. человек. В заявлении отмечается, что все три фабрики продолжат свою работу. "Покупка российского бизнеса Fazer даст нам синергетический эффект. Мы увеличиваем свои производственные мощности за счет современных площадок, объединяем логистические потоки, расширяем географию присутствия и направления деятельности. Мы продолжим развивать торговые марки ООО "Хлебный Дом". Кроме того, в наших планах дальнейшее расширение производственных мощностей холдинга и создание новых рабочих мест", - цитирует Тулупова пресс-служба "Коломенского". В марте текущего года финская компания Fazer сообщила, что сменила юридическое наименование на ООО "Хлебный дом" для продолжения работы в России. В организации заявили, что такое решение связано с уходом группы Fazer с российского рынка. Ранее стало известно, что финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer намерен продать свой российский бизнес. До этого газета "Коммерсантъ" писала, что в РФ могут начаться перебои с оборудованием для хлебопекарен, ввоз которого был запрещен Евросоюзом в рамках нового пакета санкций.