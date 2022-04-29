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50 минут назад

Производство красной икры в России оказалось под угрозой

Газета.Ruиещё 3

Производство красной игры на Дальнем Востоке оказалось под угрозой из-за новых правил ветеринарного контроля, пишет газета «Коммерсантъ».

Производство красной икры в России оказалось под угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 марта в силу вступили новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы, согласно которым для посола рыбы необходимо постоянное присутствие ветеринарных специалистов на предприятиях, где выпускается икра. По словам главы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, производство икры требует непрерывности процесса и отложить посол, ожидая одобрения ветеринарной службы, невозможно.

По информации источников газеты, Минсельхоз рассматривает возможность составления списка отдаленных перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, которые смогут продолжать производство красной икры без присутствия сотрудников ветеринарной службы.

Ранее стало известно, что российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за санкций.

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